Ubisof’un geliştirdiği Assassin’s Creed serisinin 4. Oyunu olan Black Flag, serinin en sevilen oyunları arasında yerini almıştı. 2013 yılında çıkan korsan temalı oyun, seride ilk defa deniz savaşlarının yapıldığı oyun olarak ön plana çıkmıştı.

Bir süredir, Assassin’s Creed oyunlarının Remake versiyonlarının yayınlanması gündemdeyken bunun Black Flag’den başlaması bekleniyordu.

Gelen son haber çok sevilen oyunu önümüzdeki aylarda yeniden oynayabileceğimizi ortaya koydu. Insider Gaming’de yer alan habere göre Ubisoft, mali yılın bitimi öncesinde Black Flag’in remake versiyonunu yayınlamayı planlıyor. Bu da oyunun en geç 31 Mart 2026’da yayınlanması anlamına geliyor.

Öte yandan oyunun çıkışının bu kadar yakın olması durumunda Ubisoft, 11 Aralık’ta yapılacak Game Awards’ta resmi duyuruyu yapabilir.

İLK SİNYALİ UBİSOFT’UN CEO’SU VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, Assassin's Creed hayranlarının bazı yeniden yapımları dört gözle bekleyebileceğini doğruladı. Ancak hangi oyunların yeniden yapılacağı hakkında bir açıklama gelmedi.

Bu yılın haziran ayında ise Assassin’s Creed 4: Black Flag’in baş karakteri Edward Kenway'i seslendiren aktör Matt Ryan, hayranların yakında Edward olarak tekrar oynayabileceklerini ağzından kaçırdı. Ryan daha sonra, Ubisoft'un kendisini dava etmekle tehdit etmesi nedeniyle bu kadar açık konuştuğuna pişman oldu.

Son olarak, Eylül ayında Fransız web sitesi Jeux Video Magazine, yeniden yapım hakkında bazı gerçek detaylar paylaştı . Kaynaklara göre, Assassin's Creed IV: Black Flag yeniden yapımı, orijinalin en zayıfları arasında yer alan modern sahneleri kaldırarak yerine Edward Kenway'in yer aldığı daha fazla içerik ekleyecek. Ayrıca, Assassin's Creed Origins ile tanıtılan ve o zamandan beri Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla ve en son oyun olan Assassin's Creed Shadows'da yer alan RPG mekaniklerini de içerecek şekilde güncellenecek.