Astana'da inşa edilecek yeni stadyum tanıtıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Astana'da inşa edilecek yeni stadyum tanıtıldı

Astana’da Hacımukan Munaytpasoğlu’un adını taşıyan yeni stadyumun inşaatı başlıyor. 3.600 kişi kapasiteli olacak stadyum, 1 yıl 4 ayda tamamlanacak.

Astana’da Hacımukan Munaytpasoğlu’un adını taşıyan yeni stadyumun inşaatı için tarihler açıklandı. Gosexpertiza, stadyumun inşaatına ilişkin tasarım belgelerini inceleyerek olumlu bir sonuca ulaştı. Yeni stadyum, Sarıyarka ilçesi Kenesarı Caddesi 14’teki eski stadyumun yerine inşa edilecek ve inşaat alanı 15 bin metrekarenin üzerinde olacak.

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Geleceğin stadyumu üç katlı olacak ve 3.600 kişi kapasiteli olacak. Stadyum, batı ve doğu cephelerinde farklı yükseklikte iki bloktan oluşan, metal kemerle birbirine bağlanan kapalı bir yapıdır. Projenin inşaat müşterisi Astana İnşaat Departmanı, genel tasarımcısı ise JSC, NC Kurylyskonsulting'in Astana ve Akmola bölgesindeki şubesidir. Projenin 1 yıl 4 ayda tamamlanması planlanıyor.

Şubat ayında, Hacımukan Munaytpasoğlu’un adını taşıyan eski stadyumun yıkılmasına karar verildi. Teknik bir araştırma, mevcut stantların çökmenin eşiğinde olduğunu gösterdi. Bu nedenle, yeni stadyumun inşası büyük bir önem taşıyor. Yeni tesis, modern yapısı ve geniş kapasitesi ile bölgeye önemli bir katkı sağlayacak.

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