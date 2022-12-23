23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asteğmen Kubilay yobazlar tarafından şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı

Asteğmen Kubilay yobazlar tarafından şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki, şehit edilişlerinin 92. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde törenle yad edildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:36
Takip Et

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki şehit edilişlerinin 92. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde törenle anıldı

Asteğmen Kubilay yobazlar tarafından şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı
+
Aa
-

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Ege Ordusu Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral İsmail Üner, Menemen Garnizon Komutanı Albay Ahmet Fatih Oğuz ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile Kubilay ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Topçu Yüzbaşı Sabri Dönmez, 92 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Aralık 1930'da orduya gönderdiği başsağlığı mesajını aktaran Dönmez, Türk gençliğinin şehit Kubilay'dan aldığı emaneti korumak üzere görevinin başında olduğunu ifade etti.

Şehit Asteğmen Kubilay'ın, Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu verdiğini ancak boyun eğmediğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimiz Kubilay artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak gerekirse Cumhuriyet için başını vermek ama asla boyun eğmemek, asla eğilmemektir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusun. Onların bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ü koruyan Cumhuriyet gençliği görev başındadır. Koruduğunuz bu mukaddes emanete yönelen tüm saldırılar, bu ülkenin aydınlık insanları ve gençlerinin iman, inanç ve azim dolu göğsüne çarpacak ve yok olacaktır."

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı.

Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve Menemen Müftüsü İsa Solmaz tarafından dua edilmesiyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
1
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
2
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
3
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
4
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
5
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
6
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿Benzine zam
7
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Asteğmen Kubilay, yobazlar tarafından şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı
﻿Asteğmen Kubilay, yobazlar tarafından şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı
﻿Asteğmen Kubilay, yobazlar tarafından şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı
﻿Cip çarptığı aracı ortadan 2’ye böldü
﻿Cip çarptığı aracı ortadan 2’ye böldü
﻿Cip çarptığı aracı ortadan 2’ye böldü
﻿Fincancı'nın davasında mütalaa açıklandı
﻿Fincancı'nın davasında mütalaa açıklandı
﻿Fincancı'nın davasında mütalaa açıklandı
﻿Türkiye'de trafikteki araç sayısı arttı 26 milyon 349 bine yükseldi
﻿Türkiye'de trafikteki araç sayısı arttı 26 milyon 349 bine yükseldi
﻿Türkiye'de trafikteki araç sayısı arttı 26 milyon 349 bine yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.