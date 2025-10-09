Astım tedavisinde kullanılan inhaler ve diğer ilaçların fiziksel veya psikolojik bağımlılığa yol açmadığı bilimsel çalışmalarla kesinleşti.

Solunum yolları hastalıkları alanındaki uluslararası otoriteler, bu ilaçların hastaların yaşam kalitesini artırmada hayati bir rol üstlendiğini ve bağımlılık riski taşımadığını defalarca vurguladı.

BAĞIMLILIK İDDİALARI TEMELSİZ KALDI

Özellikle kısa etkili bronş genişleticilerin (kurtarıcı inhalerler) sık kullanımının bağımlılık olarak algılanabileceği yönündeki yaygın kanının, ilaçların etki mekanizmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Elizabeth Chen, bu durumu açıklarken, "Bu ilaçlar, astım atağı sırasında daralan hava yollarını hızla açarak hastaya acil bir rahatlama sağlar. Hastanın ilacı sık kullanması, vücudun kimyasal bir bağımlılık geliştirmesinden değil, kontrolsüz astımının sürekli olarak bir rahatlama ihtiyacı hissetmesinden kaynaklanır" ifadelerini kullandı.

Prof. Chen, ilacın bırakıldığında yaşanan zorluğun bağımlılık semptomu değil, tedavi edilmeyen astım hastalığının geri dönüşü olduğunu kaydetti.

UZUN SÜRELİ KULLANIMIN GÜVENİLİRLİĞİ

Uzun süreli astım kontrolü için kullanılan kortikosteroid içeren önleyici inhalerlerin ise, bağımlılık yapma potansiyeli bir yana, astım ataklarının sıklığını azaltarak hastanın yaşam kalitesini artırdığı bildirildi.

İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE) eski başkanı ve farmakoloji uzmanı Dr. Michael Davies, uzun süreli kullanımı değerlendirdi.

Dr. Davies, "Kortikosteroidler, kronik iltihabı baskılamak için tasarlanmıştır. Bu ilaçların beyindeki ödül sistemi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bir hastanın ilacı düzenli kullanması, sadece kronik bir hastalığın yönetimi protokolüne uyduğunu gösterir" şeklinde konuştu.

Amerikan Akciğer Derneği'nin (ALA) yayımladığı bir raporda da, astım ilaçlarının içeriğinde, bilinen bağımlılık yapıcı maddeler listesinde yer alan hiçbir bileşenin bulunmadığı analiz edildi.

Uzmanlar, hastaların ilaçlarını doktor tavsiyesi dışında kesmelerinin tehlikeli olabileceği uyarısını yineledi.

Zira tedavinin aniden bırakılması, astım semptomlarının şiddetlenmesine ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden ataklara yol açtı.