Astıma iyi gelen ot ortaya çıktı

Astıma iyi gelen abdestbozan otunun faydaları dikkat çekti.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Astıma iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Astıma iyi gelen abdestbozan otu dikkat çekti.

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır.

Astımda; alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak, hava yolu etrafındaki düz kaslar kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar. Bu durum hava yolunun daralmasına neden olur.

Çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak gelişen astım atakları hırıltıya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olabilir.

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes alırken hırıltı veya ıslık sesi

-Öksürük

-Göğüste ağrı veya sıkışma

-Nefes darlığı

MUCİZE OT NASIL KULLANILIR?

Kökünden yapılan çay birer saat ara ile bir kaşık olmak üzere on iki kaşık içilir.

ABDESTBOZAN OTU NEDİR?

Abdestbozan otu Latince adı Pimpinella saxifraga olan bu şifalı bitki, kuru ve kireçli topraklarda daha çok nemli yerlerde yetişir.

Çayırlarda, çalılıklar arasında ve ormanlarda, kıyı şeritlerinde ve yol kenarlarında, dere kenarlarında, yamaçlarda ve otlaklarda mutlaka vardır.

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