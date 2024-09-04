Aston Martin hibrit spor otomobil üretecek

Aston Martin, titanyum pille çalışan spor otomobillere olan talebin azalması nedeniyle ilk EV'sini erteledikten sonra, saf elektriklenmeye giden yolda geçiş teknolojisi olarak PHEV'leri kullanma planlarını resmen duyurdu.

İlk PHEV'i olan yeni Valhalla süper otomobili, bu yılın ilerleyen zamanlarında güç aktarma organları tedarikçisi Mercedes-AMG'nin V8 motoruyla piyasaya sürülecek.

DB12 ve Vantage'ın da PHEV gücüne geçme olasılığı sorulduğunda Aston mühendislik patronu Simon Newton, "Şu anda tüm teknolojilere karşı açık fikirliyiz" diye konuştu.