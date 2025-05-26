Aston Villa'da Altay Bayındır isyanı: Şikayet ettiler

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için beraberliğin yettiği Aston Villa maçta yaşanan olayla büyük şok yaşadı.

ALTAY BAYINDIR KALESİNİ GOLE KAPADI

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-0 kazanmayı başardı. Milli kalecimiz Altay Bayındır’ın ilk 11 başladığı maçta Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Amad Diallo ve 87. dakikada Christian Eriksen kaydetti. Öte yandan Aston Villa'da kaleci Emiliano Martinez, 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ASTON VILLA'YA 1 PUAN YETECEKTİ

Aston Villa, Old Trafford'dan 1 puan alması halinde bile Şampiyonlar Ligi biletini elde edecekti. Ancak yenilgi sonrası Newcastle ile puanlarını eşitleyip 6. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

ALTAY’A FAUL SONRASI GOL İPTAL EDİLDİ

Maçta yaşanan bir pozisyon Aston Villa’yı çileden çıkardı. Karşılaşmanın 74. dakikasında durum 0-0 iken Rogers, Altay’ın önünden topu alarak golünü attı. Fakat maçın hakemi Bramall, pozisyonda Altay’a faul yapıldığı gerekçesiyle Aston Villa’nın golünü iptal etti. Rogers'ın Altay'a faülünde top kale çizgisini geçmeden önce Bramall düdüğünü çaldığı için VAR da müdahale edemedi.Pozisyon sonrası golü atan Rogers başta olmak üzere bütün Aston Villa cephesi hakeme büyük tepki gösterdi fakat karar değişmedi.

Golleri iptal edilen Aston Villa, 2 dakika sonra gelen Diallo’nun golüyle bir kez daha şok oldu. 90 dakika ise Manchester United’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

ASTON VILLA HAKEMİ ŞİKAYET ETTİKLERİNİ AÇIKLADI

Maçın ardından hakeme büyük bir tepki gösteren Aston Villa, iptal edilen golleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne gitmelerine engel olunduğunu açıkladı. Villa açıklamasında hakem Thomas Bramall'ı takımın Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmalarına neden olan bir 'hata' yapmakla suçladıktan sonra İngiltere'deki maçların hakemliğinden sorumlu kuruma (PGMOL) şikayette bulunduklarını doğruladı.