Astrobotanik nedir?

Astrobiyoloji ve Botaniğin bir dalı olan Astrobotanik, botaniğin uzay ortamlarındaki bitkileri inceler.

Hem dünya dışı bitki örtüsü keşfi çalışmalarını hem de karasal bitki örtüsünün insanlar tarafından uzayda büyümesine yönelik araştırmaları yapan dal, bazı çalışmaları da içinde barındırır.

Astrobotanik çalışmaları içerisinde; Uzayda bitki yetiştirme deneyleri, simülasyon deneyleri, genetik ve moleküler araştırmalar, beslenme ve tarım sistemleri geliştirme yer alır.

Gezegenlerde insan yaşamını desteklemek için önemli bir rol oynayan dal; bitkiler, oksijen üretimi, karbondioksit dönüşümü ve gıda kaynağı olarak kritik öneme sahip olup, uzayda yaşamın sürdürülebilirliği için temel bilimsel bilgilere fikir verir.