Astrolog Can Aydoğmuş depremi günler öncesinden bildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Astrolog Can Aydoğmuş depremi günler öncesinden bildi!

Astrolog Can Aydoğmuş geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda depremin olacağından bahsetti. O anlar Türkiye’nin gündemine oturdu.

Astrolog Can Aydoğmuş yaklaşık 3 hafta önce Saba Tümer’in CNBC-e'de yayınlanan programına katıldı. Programda depremin tarihini bilmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

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23 Nisan’da İstanbul 6.2’lik depremle sarsıldı. Çoğu insan korkudan evlerine giremedi, çadırlarda camilerde sabahladı. Astrolog Can Aydoğmuş Saba Tümer’in sunduğu programda böyle bir depremin yaşanacağını açıkladı.

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DAHA ÖNCE DE BU ŞEKİLDE YAŞANMIŞ

Can Aydoğmuş, Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olmuştu, yaptığı açıklamalar depremin yaşanmasıyla tekrardan gündeme oturdu. Satürn, daha önce de yer değiştirmiş ve 6 Şubat depremleri gerçekleşmişti. Aydoğmuş, Mart ayı sonunda Satürn'ün ev değiştireceğini ve tutulma yaşanacağını dile getirdi ve şunları ekledi: '25 gün içerisinde ya da bir ay diyelim deprem olabilir.'

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına “Ben Can’ı 5 yıldan daha fazla süredir takip ediyorum ve evet hep haklı ???? o yüzden bekliyordum depremi”, “Deprem olunca aklıma ilk sizin bu yayın geldi, Can bilmişti bunu dedim hemen”, “Hemen aklıma siz geldiniz çünkü çıktığınız bütün programlarda söylediniz” gibi yorumlar yapıldı.

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