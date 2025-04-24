Astrolog Can Aydoğmuş depremi günler öncesinden bildi!

Astrolog Can Aydoğmuş yaklaşık 3 hafta önce Saba Tümer’in CNBC-e'de yayınlanan programına katıldı. Programda depremin tarihini bilmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

23 Nisan’da İstanbul 6.2’lik depremle sarsıldı. Çoğu insan korkudan evlerine giremedi, çadırlarda camilerde sabahladı. Astrolog Can Aydoğmuş Saba Tümer’in sunduğu programda böyle bir depremin yaşanacağını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE BU ŞEKİLDE YAŞANMIŞ

Can Aydoğmuş, Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olmuştu, yaptığı açıklamalar depremin yaşanmasıyla tekrardan gündeme oturdu. Satürn, daha önce de yer değiştirmiş ve 6 Şubat depremleri gerçekleşmişti. Aydoğmuş, Mart ayı sonunda Satürn'ün ev değiştireceğini ve tutulma yaşanacağını dile getirdi ve şunları ekledi: '25 gün içerisinde ya da bir ay diyelim deprem olabilir.'

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına “Ben Can’ı 5 yıldan daha fazla süredir takip ediyorum ve evet hep haklı ???? o yüzden bekliyordum depremi”, “Deprem olunca aklıma ilk sizin bu yayın geldi, Can bilmişti bunu dedim hemen”, “Hemen aklıma siz geldiniz çünkü çıktığınız bütün programlarda söylediniz” gibi yorumlar yapıldı.