Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu

Kaynak: AA
Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu, 2 personel yaralandı. Operasyonda ateş açan ve tutuklanan Adil Demez için ağırlaştırılmış müebbet ve 122 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Savcılık, 20 Eylül 2023’te Fakıuşağı Mahallesi’ndeki evine baskın yapılan ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt’u şehit edip, Teğmen Şule Erdoğdu ve Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal’ı yaralayan Adil Demez (50) hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Sanık, “kamu görevlisini görevi nedeniyle öldürme”, “kamu görevlisini görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “silahla direnme” ve “silah kanununa muhalefet” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 122 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanacak.

İddianamede, sanığın birlikte yaşadığı S.D’nin jandarma personeli olduğunu söylemesine rağmen ateş ettiği, evde bir de yastık içinde tabanca bulunduğu belirtildi. Sanık Demez ise savunmasında, ekipleri düşmanı zannettiğini, olayın yanlış anlama sonucu olduğunu ve çok pişman olduğunu ifade etti.

İddianame, Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanık hakkında dava açıldı.

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