Astsubayın ateş ettiği karısı öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 gün önce emekli astsubay eşi tarafından tabancayla başından vurulan Nimet Taşkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Astsubayın ateş ettiği karısı öldü

İHA'nın haberine göre, Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 27 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen olayda, emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67), tabancayla önce eşi Nimet Taşkın'ı (65) başından vurmuş, aynı silahla kendi kafasına sıkmıştı.

Çift, olayın ardından ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan, ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Nimet Taşkın, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mevlüt Taşkın’ın ise yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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