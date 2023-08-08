Asuman Dabak yeğenine yüzük taktı

Oyuncu Asuman Dabak’ın diş teknisyeni yeğeni Didem Dabak, meslektaşı Furkan Keskin ile nişanlandı. Törene Dabak'ın esprili sözleri damga vurdu.

Asuman Dabak yeğenine yüzük taktı

Oyuncu Asuman Dabak'ın Çeşme Dalyan’daki yazlığında gerçekleşen nişan töreninde, baba Emin Dabak duygusal anlar yaşadığı için damat adayının ailesi, Didem’i halasından istedi.

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"BİZDEN KIZ ALMAK KOLAY DEĞİLDİR"

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ünlü oyuncu, ilk olarak “Bizden kız almak öyle kolay değildir” derken, 15-20 saniye geçtikten sonra “Verdim gitti” yanıtıyla konukları güldürdü.

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"BEN ZATEN BUNUN İÇİN BURADAYIM"

Gecede genç çiftin yüzüklerini takan ve neşeli tavırlarıyla ortama renk katan Asuman Dabak, daha sonra kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen misafirlere de “Ben zaten bunun için buradayım” sözleriyle espri yaptı.

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Bir yıl önce iş ortamında tanışan Didem Dabak ve Furkan Keskin’in, 2024 bahar döneminde nikâh masasına oturmayı planladığı öğrenildi.

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