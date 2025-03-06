Asya Borsaları ABD'nin tarife açıklamalarıyla yükseldi

Asya borsalarında, ABD'nin tarife adımları sonrasında gerilimin azalması ve muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. ABD'nin tarifelere ilişkin müzakerelere açık olduğunu belirten iyimser açıklamalar, Çinli teknoloji firmalarına olan ilginin artması ve risk iştahının yükselmesiyle piyasaları destekliyor. ABD'nin USMCA çerçevesinde otomobillere bir aylık muafiyet ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ılımlı tarifelere ilişkin mesajları, müzakerelere dair umutları artırdı.

Ayrıca, Çin'deki yapay zeka gelişmeleriyle Hong Kong'daki teknoloji şirketlerinin hisselerinde artış gözlemlendi. Bu durum, risk iştahının tahvillere olan ilgiyi azaltıp faizlerin yükselmesine neden olurken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,50'ye çıkarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 37.716 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselerek 2.576 puana çıktı. Şu anda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 değer kazanarak 24.311 puan seviyesinde işlem görüyor, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,3 artışla 3.387 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2'lik bir artışla 73.858 puanda seyrediyor.