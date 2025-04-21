Asya borsaları haftaya yükselişle başladı! (21 Nisan 2025)

ABD’nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, dikkatler bugün başlayan ve hafta boyunca devam edecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına odaklandı. Analistler, bu toplantılardan küresel ekonomiye dair gelecek haberlerin yatırımcılar için önemli olduğunu belirtti.

Asya’da, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimi bölge borsalarının yönünü etkilemeye devam ediyor.

Çin-ABD ticaret savaşlarının artabileceği endişeleri sürse de bölge ülkelerinin piyasaları destekleyici yaklaşımı risk algısının yükselmesini engelliyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Çin’in tüm tarafların ABD ile ekonomik ve ticari farklılıkları eşit koşullarda müzakereyle çözmesine saygı duyduğunu, ancak Çin’in zararına olacak herhangi bir anlaşmaya kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.

Çin’in hak ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı olduğu belirtilen açıklamada, diğer taraflarla dayanışmayı güçlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Çin’de gösterge faiz oranları olan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişiklik yapılmadı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi’ne göre, 1 yıllık kredi faizi yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faizi ise yüzde 3,6 seviyesinde sabit kaldı.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 34.280 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.488 puandan kapandı.

Çin’de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselişle 3.291 puanda, Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 1,1 değer kazanarak 77.384 puanda işlem görüyor.

Hong Kong’da ise tatil nedeniyle bugün piyasalarda işlem yapılmıyor.