30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:46
Takip Et

Asya borsaları ibreyi yukarı çevirdi

Asya borsaları yükseldi
+
Aa
-

 

ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilerle pozitif seyreden borsalarda, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının kontrolsüz şekilde artması yükseliş eğilimini törpülüyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 artarak 3.089 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 26.094 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,8 azalışla 132'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 61.210 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,44 artışla 19.824 puanda seyrediyor.

Güney Kore borsasında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.

(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
1
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Z kuşağı kararını verdi
3
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kars'taki eski HES barajının yüzeyi dondu
﻿Kars'taki eski HES barajının yüzeyi dondu
﻿Kars'taki eski HES barajının yüzeyi dondu
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.