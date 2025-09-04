Asya borsaları karışık seyrediyor! (4 Eylül 2025)

Çin hükümetinin kredili işlem hacmini azaltmak için piyasalarda bazı düzenlemelere gideceğine yönelik haberler ülkede risk iştahının azalmasına neden oldu. Konuya ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, dün Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen törende, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor! (3 Eylül 2025)

Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de olduğu yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Kurumsal tarafta ise Çinli elektrikli araç devi BYD hakkındaki haber akışı yakından takip ediliyor. BYD'nin son 5 yılın en yavaş yıllık büyümesiyle karşı karşıya kalacağı ve bu yılki satış hedefini yüzde 16 düşürerek 4,6 milyon araca indireceği yönündeki haber akışı, yatırımcıların odağında bulunuyor. Söz konusu haber akışıyla şirketin hisseleri yüzde 2,1 düşüşle işlem görüyor.

Bu gelişmelere ek olarak, Hindistan hükümeti iç talebi canlandırmak amacıyla bazı tüketici ürünlerinde vergi istisnaları ve indirimleri açıkladı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 42.550 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 3.192 puandan işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 azalışla 3.744 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 kayıpla 25.048 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 80.970 puandan işlem görüyor.