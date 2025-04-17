Asya borsaları yükseliyor: Trump’ın Japonya görüşmeleri risk iştahını artırdı

Beyaz Saray, Çin’den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin, önceki tarifelerle birlikte toplamda yüzde 245’e ulaştığını duyurdu. Bu gelişme, küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceği endişelerini artırarak risk algısını yükseltti ve karışık bir seyir oluşturdu.

Asya’da, ekonomi yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin tarifelerinin Japonya ekonomisini ticaret faaliyetleri ve finans piyasalarındaki dalgalanmalar gibi çeşitli yollarla etkileyebileceğini belirtti.

Ueda, reel faiz oranlarının çok düşük olduğu bir ortamda, ekonominin fiyat tahminlerine uygun hareket etmesi durumunda BoJ’un faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini vurguladı.

ABD’nin gümrük vergilerinin büyümeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunan Ueda, pirinç ve diğer gıda fiyatlarındaki süregelen artışların, uzun vadeli enflasyon beklentilerini yükseltebilecek geniş kapsamlı fiyat artışlarına neden olabileceğini ifade etti.

BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Junko Nakagawa ise ABD tarifelerine ilişkin belirsizliğin yalnızca ihracatı azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda aşırı piyasa oynaklığı yoluyla ekonomiye zarar verebileceğini dile getirdi.

Nakagawa, şirketlerin artan işçilik maliyetleri dahil giderleri karşılamak için beklenenden daha fazla fiyat ve ücret artışı yapabileceğini belirterek, iç enflasyonda aşırı yükseliş riskine karşı uyardı.

Analistler, Japonya’nın, Asya ülkeleri arasında ABD’deki gelişmelerden en çok etkilenen ekonomilerden biri olduğunu belirterek, ülkede enflasyon riskinin temel ekonomik gündem maddesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

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Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya’da mart ayına ilişkin dış ticaret dengesi 544,1 milyar yen fazla verdi. Güney Kore Merkez Bankası ise politika faizini yüzde 2,75 seviyesinde sabit tuttu.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 34.379 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.470 puandan kapandı.

Çin’de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,04 düşüşle 3.274 puandan işlem görürken, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 77.699 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 kazançla 21.319 puanda seyrediyor.