Asya borsalarında Çin hariç negatif seyir (4 Mart 2024)

Asya borsalarında, Çin dışında negatif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda ABD'nin Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarife artışları, risk algısını yükseltmiş durumda. Bu gelişmelerin ardından, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık, yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara ise ek yüzde 10'luk yeni tarife getirdi. Bu tarifelerin bugünden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Asya'da ise yeni işlem gününde Çin hariç borsalar negatif bir seyir izliyor. ABD'nin tarifeleri, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Artan ticaret savaşı endişeleri, bölgedeki ana gündem maddelerinden biri olurken, Çin'in alacağı karşı önlemler yakından takip ediliyor. Çin'in, ABD ürünlerine yüzde 10 ile 15 arasında tarife uygulayacağı ve bu tarifelerin 10 Mart itibarıyla geçerli olacağı belirtiliyor.

Çin'in başkenti Pekin'de, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) eş zamanlı genel kurul toplantıları başladı. Analistler, toplantılardan çıkacak yeni mali ve ekonomik teşvik adımlarına yönelik haber akışını takip ediyor. Ayrıca, ABD tarifelerine ilişkin gelecek tepkiler de yatırımcıların ilgiyle izlediği bir konu.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayı işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelere bağlı olarak Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 37.319 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 kayıpla 2.532 puana geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 22.985 puandan işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artarak 3.325 puana yükseldi. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 72.917 puanda seyrediyor.