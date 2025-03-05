Asya borsalarında güçlü yükseliş! Çin'in mesajı etkili oldu

Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifeleri artırması üzerine, Çin yönetimi "çok taraflı ticaret sistemini koruma" mesajı vererek bölgedeki pay piyasalarını olumlu etkiledi ve risk iştahını artırdı. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, Çin'in dünya ülkeleriyle birlikte çok taraflı ticaret sistemini korumak için çalışmaya hazır olduğunu ve tek taraflılığa karşı çıktıklarını vurguladı.

ABD'nin ticaret sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini belirten Lou, Çin'in ABD ile karşılıklı endişeleri eşit temelde çözmeye hazır olduğunu, ancak hiçbir baskı ve tehdit eylemini kabul etmeyeceğini de ifade etti.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, faiz artırımlarının piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde devam edebileceğini belirtti. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da şubat ayı hizmet sektörü PMI, 53,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Çin'de şubat ayı Caixin hizmet sektörü PMI 51,4 oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 37.377 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 yükselerek 2.558 puana çıktı. Şu anda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kazanarak 23.469 puanda, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.339 puanda işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,1 yükselişle 73.767 puandan işlem görüyor.