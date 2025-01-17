Asya borsalarında karışık seyir: Çin, beklentileri aştı, Trump endişesi sürüyor

ABD'de Trump’ın görevi devralmasına az bir süre kala, kabine üyeleri için Senato’daki oylama süreci takip ediliyor. Asya borsalarında ise, bölgede açıklanan makroekonomik veriler ve Trump'ın atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkileriyle karışık bir seyir ön plana çıkıyor.

Bölgenin önemli ekonomisi Çin’de açıklanan makroekonomik veriler dikkat çekti. Çin ekonomisi 2024 yılı için yüzde 5’lik bir büyüme kaydederek beklentileri aşarken, Aralık ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 6,2 artış gösterdi. Bu oran da tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çin’de Aralık ayında yıllık perakende satışlar da yüzde 3,7 oranında bir artış gösterdi.

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Bu gelişmelerin ardından, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4’lük bir düşüşle 38.438 puandan kapanırken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.520 puana geriledi. Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 oranında bir artışla 19.570 puandan işlem görürken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 3.245 puandan işlem görmekte. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,8'lik bir düşüşle 76.420 puanda bulunuyor.

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