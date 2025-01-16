Hindistan Borsası'nda yüzler gülüyor: BSE Sensex 242 puan arttı

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan Borsası'nda yüzler gülüyor: BSE Sensex 242 puan arttı

Hindistan borsasında haftanın üçüncü işlemi de yükselişle tamamlandı. BSE Sensex 242 puan artarken, emlak, metal ve bankacılık hisseleri piyasalara destek verdi.

Hindistan borsası Perşembe sabahı işlemlerinde 242 puan (0,3%) artarak 76.949 seviyesine ulaştı ve üst üste üçüncü gününü de yükselişle kapatma yolunda ilerledi. Bu kazançların temelinde emlak, metal, finansal hizmetler ve bankacılık hisselerindeki yükseliş yatıyor.

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AMERİKAN BORSALARINDAN DESTEK GELDİ

BSE Sensex, ABD borsalarında gece saatlerinde yaşanan geniş çapta yükselişleri takip etti. Beklenenden düşük açıklanan çekirdek enflasyon verisi, bu yıl Fed faiz oranında düşüs beklentilerini artırdı ve bu durum Hindistan piyasalarını da olumlu etkiledi.

Hindistan’da enflasyon gerilediHindistan’da enflasyon geriledi

ÇEYREK RAPORLARI VE ŞİRKET KAZANÇLARI

Yatırımcılar, çeyrek dönem raporlarının sonuçlarına odaklanmış durumda. Bugün sonuçlarını açıklayacak ağırlıklı şirketler arasında Reliance Industries, Infosys, LTIMindtree ve Axis Bank bulunuyor.

Nifty 50 endeksi ise %0,4 artışla 23.300 puanın üzerine çıktı. Finansal hizmet sektörü %1,2 oranında yükselirken, HDFC Life hisselerindeki %10,3'lük artış dikkat çekti. HDFC Life'ın Q3 döneminde konsolide kârını %15 artışla açıklaması, bu yükselişte belirleyici oldu.

Hindistan borsasında geri dönüş rüzgarıHindistan borsasında geri dönüş rüzgarı

Diğer önemli hisseler arasında SBI Life (%4,7), Shriram Finance (%3,4) ve Adani Ports (%3,2) yer aldı. Ancak bu olumlu tablo, Hindistan'ın başlica ticaret ortağı olan Çin'den beklenen önemli ekonomik veriler (Q4 büyümeleri, perakende satışlar ve sanayi üretimi) nedeniyle temkinli bir iyimserlikle sınırlı kaldı.

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