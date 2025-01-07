Asya borsalarında karışık seyir: Hong Kong düştü, diğerleri yükseldi

Kaynak: AA
Asya borsalarında karışık seyir: Hong Kong düştü, diğerleri yükseldi

Asya borsalarında Hong Kong dışında pozitif bir seyir izleniyor. Japonya ve Hindistan'da endeksler değer kazanırken, Çin ve Hong Kong'da karışık bir görünüm mevcut. ABD'deki yeni yönetim ve Çin'in ekonomik belirsizlikleri piyasalarda etkili oluyor.

Asya borsalarında Hong Kong hariç genel olarak pozitif bir seyir izleniyor.

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Küresel piyasalarda, ABD'deki yeni yönetimle ilgili endişeler devam ederken, teknoloji hisselerinin öncülüğünde risk iştahı sınırlı bir şekilde güçleniyor.

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Donald Trump'ın tarife politikalarına dair belirsizlik, Hong Kong'daki risk algısını artırırken, Çin'in 10 yıllık devlet tahvili faizi düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

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Çin'deki ekonomik ve ticari belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman varlıklarına olan talep yüksek seyrediyor.

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Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 artışla 40.080 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 yükselerek 2.492 puana çıktı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 prim yaptı, Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi.

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