Asya borsalarında karışık seyir: Japonya öne çıkıyor (26 Mayıs 2025)

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, dün yaptığı açıklamada, G7 Liderler Zirvesi’nde ABD ile tarife görüşmelerini sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Haziran’da Kanada’da düzenlenecek G7 Zirvesi’nde ABD ile anlaşmaya varmayı hedeflediklerini ifade eden İşiba, tarife müzakerelerinin zirve boyunca devam edeceğini söyledi.

Analistler, Japonya ve ABD’nin tarifeler konusunda uzlaşmaya yakın olduğunu, önümüzdeki dönemde bu konudaki gelişmelerin piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguladı.

Bölgedeki haberlere göre, Güney Kore’de 3 Haziran’daki seçimlerin favori adayı Lee Jae-Myung, seçilirse Kuzey Kore ile askeri hat dahil iletişimi yeniden başlatmayı hedeflediğini açıkladı.

Çin ile ilişkilerin önceki yönetimde kötüleştiğini belirten Lee, bu ilişkileri daha istikrarlı bir şekilde yöneteceğini dile getirdi. Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artarak 37.534, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2 yükselerek 2.644 puandan kapandı.

Şu anda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.343 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 azalışla 23.321 puanda işlem görüyor. Hindistan’da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 82.165 puanda seyrediyor.