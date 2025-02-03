Asya borsalarında korkutan düşüş: Trump’ın vergi hamlesi etkisini gösterdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Asya borsalarında korkutan düşüş: Trump’ın vergi hamlesi etkisini gösterdi

ABD Başkanı Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi getirme kararının ardından Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Küresel ticaretin geleceği belirsizleşirken, Japonya, Güney Kore ve Hindistan borsaları düşüş gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle 4 Şubat'ta yürürlüğe girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.

Küresel piyasaların tamamında, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesi yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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Kanada ve Avrupa Birliği'nden (AB) ek gümrük tarifelerine karşı atılacak adımlara ilişkin açıklamaların yanı sıra Çin tarafında da hükümet yetkilileri tarafından tedbirler alınacağı bildirilirken, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerini tek taraflı artırmasının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

ABD basınında yer alan habere göre, Pekin yönetiminin, Trump'ın ek gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamalarını artırmasını önlemek amacıyla ABD ile anlaşmak üzere bir hazırlıkta olduğu belirtildi.

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Analistler, yarın Çin piyasalarının Çin Yeni Yılı tatili sonrası açılacağını ifade ederek, ek gümrük vergilerinin Çin iç piyasasında yansımalarının görülebileceğini söyledi.

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Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI 48,7 olurken, Çin'de ocak ayı Caixin imalat sanayi PMI 50,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

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Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 düşüşle 38.541 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 azalışla 2.454 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 20.119 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 76.946 puandan işlem görüşüyor.

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Çin'de ise piyasalarda tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

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