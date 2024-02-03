Asya Kupası'nda İran ve Katar yarı finalde

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi yapılan organizasyonda çeyrek final maçları oynandı.

İran, 55. dakikada Mohammad Mohebi ve 90+6. dakikada Alireza Jahanbakhsh’ın penaltı vuruşlarıyla bulduğu gollerle Japonya’yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Japonya’nın tek golü, 28. dakikada Hidemasa Morita’dan geldi.

Katar ile Özbekistan’ın çeyrek final karşılaşması ise 27. dakikada Utkir Yusupov’un kendi kalesine attığı golle 1-0 Özbekistan’ın üstünlüğüyle başladı. 59. dakikada Odiljon Hamrobekov’un golüyle Katar eşitliği sağladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarda daha başarılı olan Katar, rakibini 3-2 yenerek yarı finalde İran ile eşleşti.

Yarı final maçları 6 ve 7 Şubat’ta oynanacak. 6 Şubat’ta Ürdün ile Güney Kore, 7 Şubat’ta ise İran ile Katar karşı karşıya gelecek.