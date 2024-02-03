Asya Kupası'nda İran ve Katar yarı finalde

Kaynak: AA
Asya Kupası'nda İran ve Katar yarı finalde
Asya Kupası'nda İran ve ev sahibi Katar yarı finale yükseldi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi yapılan organizasyonda çeyrek final maçları oynandı.

İran, 55. dakikada Mohammad Mohebi ve 90+6. dakikada Alireza Jahanbakhsh’ın penaltı vuruşlarıyla bulduğu gollerle Japonya’yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Japonya’nın tek golü, 28. dakikada Hidemasa Morita’dan geldi.

Katar ile Özbekistan’ın çeyrek final karşılaşması ise 27. dakikada Utkir Yusupov’un kendi kalesine attığı golle 1-0 Özbekistan’ın üstünlüğüyle başladı. 59. dakikada Odiljon Hamrobekov’un golüyle Katar eşitliği sağladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarda daha başarılı olan Katar, rakibini 3-2 yenerek yarı finalde İran ile eşleşti.

Yarı final maçları 6 ve 7 Şubat’ta oynanacak. 6 Şubat’ta Ürdün ile Güney Kore, 7 Şubat’ta ise İran ile Katar karşı karşıya gelecek.

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