Asya’da borsalar sallanıyor: Çin’in planı ne? (13 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Asya’da borsalar sallanıyor: Çin’in planı ne? (13 Mayıs 2025)

ABD-Çin gümrük vergilerini 90 günlüğüne düşürdü, ancak Çin’in teşvik paketlerini ertelemesi Asya borsalarında karışık seyre neden oldu. Küresel ticarette belirsizlik sürüyor, piyasalar temkinli.

ABD ve Çin hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği açıklandı.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisinin anlaşmasında sağlanan hızlı kazanımların küresel belirsizlikleri azalttığını ve risk iştahında toparlanmalara yol açtığını ancak 90 gün sonunda ticari ilişkilerin istikrarına dair şüphelerin sürdüğünü söyledi.

Anlaşma sonrası, Çin hükümetinin piyasalar tarafından açıklanması öngörülen ekonomik teşvik paketlerini rafa kaldıracağı beklentisi hisse ve sektör bazlı satış baskısı oluşturuyor.

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Çinli piyasa aktörlerinin ABD ile yaşanılması muhtemel sert ticari gerginlikler için hazırlandıklarını dile getiren analistler, değişen şartların piyasa aktörlerinin stratejik değişimler yapmasını gerekli kıldığını belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artışla 38.234 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,03 düşüşle 2.606 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 3.375 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 23.186 puan seviyesinde işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 kayıpla 81.856 puanda bulunuyor.

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