Asya'nın yeni ‘milyarderler başkenti’ belli oldu

Kaynak: AA
Asya'nın yeni ‘milyarderler başkenti’ belli oldu
Mumbai, Hindistan, 92 milyarderi ile Asya’nın “zenginler başkenti” unvanının sahibi oldu.

Nikkei Asia’nın Hurun Araştırma Enstitüsü verilerine dayanarak yaptığı habere göre Mumbai, Pekin’i geçerek Asya’nın en zengin şehri oldu.

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New York ve Londra’nın ardından, Mumbai 92 milyarder ile dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor.

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Hindistan’da toplam 271 milyarder varken, Mumbai’nin ekonomisi 2023’te yüzde 7,5 oranında büyüme kaydetti.

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Ülke sıralamasında ise 814 milyarder ile Çin ilk sırada, 800 milyarder ile ABD ikinci sırada yer alıyor.

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ABD ekonomisinde yapay zeka ve bilişim sektörleri öne çıkarken, Nvidia CEO’su Jensen Huang 48 milyar dolarlık servetiyle ilk 30’a girdi.

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Ayrıca Google, Meta ve Microsoft sahiplerinin servetlerinde büyük artışlar yaşandı.

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Teknoloji sektöründeki bu artışın yanı sıra, ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in serveti de 1,2 milyar dolara ulaştı.

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