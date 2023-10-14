At arabalarıyla ölümden kaçış. Gazze'de insanlık dramı sürüyor

İsrail, füzelerle uçaklarla Gazze'yi yerle bir ediyor. Ölümden kurtulmak isteyen Gazzeliler de at arabalarıyla böyle kaçıyor. O anlar da için denilencek tek şey ise "İnsanlık Utansın"...

KAYNAK: Haber Merkezi
At arabalarıyla ölümden kaçış. Gazze'de insanlık dramı sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdi. Yüz binlerin ölümden kaçışı fotoğraflara böyle yansıdı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti.

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Bu çerçevede İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktaran Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu" açıklamasında bulundu.

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Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.

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"BM güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin halihazırda çok kötü olan durumu "trajediye" çevireceğini vurguladı.

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Yüz binlerce vatandaşın ölümden kaçışı objektiflere böyle yansıdı.

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