At sütünden dondurma yaptılar

Dondurma geleneksel olarak inek sütü ve diğer malzemelerin inek kremasına eklenmesiyle yapılır. Sonuç, dünya çapında popüler olan tatlı bir ikramdır. Bu yeni çalışmada ise araştırma ekibi inek sütünü bir atın sütüyle değiştirmenin ve ardından bunu inek kremasına eklemenin uygulanabilir bir yiyecek seçeneği olduğunu keşfetti.

At sütü tüketimi duyulmamış bir şey değildir; dünyadaki birçok kültür yüzyıllardır inek sütü yerine at sütü kullanmıştır. Birçoğu henüz kanıtlanmamış sağlık yararları olduğuna inanmaktadır. Önceki araştırmalar, at sütünün yapı olarak inek sütünden çok insan sütüne yakın olduğunu ve inek sütüne alerjisi olan kişilerin at sütünü güvenle içebileceğini göstermiştir.

At sütü ayrıca inek sütünde bulunmayan faydalı enzimler ve proteinler içerir ve yağ oranı daha düşüktür. Bu nedenle bilim insanları çeşitli gıda ürünlerinde inek sütü yerine at sütü kullanma olasılığını araştırmaktadır .

Bu yeni araştmaya imza atan ekip, inek sütü yerine at sütüyle dört çeşit dondurma üretmeyi başardı. İlk partiye yoğurt bakterisi eklediler; ikinci partiye hem yoğurt bakterisi hem de bir probiyotik olan inülin eklediler. Üçüncü partiye lacticaseibacillus rhamnosu adlı bir bakteri türü eklediler ve dördüncü partiye lactiplantibacillus adlı farklı bir bakteri türü eklediler.

Her partiden alınan numunelerin test edilmesi, hepsinin taşma ve erime özellikleri ve protein seviyeleri açısından benzer olduğunu gösterdi. Ayrıca hepsinin kremamsı ve çekici olduğu bulundu ve dondurmayı tadan ve görüşlerini belirten 60 gönüllüye göre hepsinin iyi bir tadı ve dokusu vardı, ancak hem yoğurt bakterisi hem de inülin içeren numunenin hafif asidik bir tada sahip olduğu bulundu.