At yarışlarının başlayacağı tarih belli oldu. TJK açıkladı

Yurt içi at yarışlarının yeniden başlaması, Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu kararı ile belirlendi.

Açıklamaya göre yurt içi at yarışları 18 Şubat Cumartesi günü yeniden başlayacak.

İŞTE TJK'NIN RESMİ DUYURUSU

TJK'dan şu şekilde bir açıklama yapıldı: "6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen yurt içi at yarışları, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu kararı ile 18 Şubat 2023 Cumartesi günü yeniden başlayacaktır. Bu doğrultuda, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarışların deklareleri, 16 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacaktır."



