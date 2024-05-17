Ata Demirer fazla kilolarından kurtuldu

Türkiye’nin en beğenilen komedyenlerinden biri olan Ata Demirer, Instagram paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Uzun yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden 51 yaşındaki Demirer, sonunda şeytanın bacağını kırdı.

Bir deniz tutkunu olduğu bilinen Demirer’in, teknesinden paylaştığı fotoğrafla ne kadar formda olduğunu dosta düşmana gösterdi.

Fotoğraflara yapılan yorumlar ise herkesi güldürdü: “İyi kilo vermişsin daha da yakışıklı olmuşsun be yaa”, “Ata'yı denize atmışlar yalan dünya bize kalmış”, “Nasıl da kıskandım bilemezsin, herkesin hayalini gerçekleştiriyorsun Ata bey”

Yılın yarısından fazlasını teknesi Küçük Orfoz’da geçiren komedyen verdiği kiloların sırrını şöyle açıklamıştı: Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Et, balık, protein yedim. Her gün 45 dakika yürüdüm.