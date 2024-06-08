Ata Demirer ilanla onu arıyor: Alyans bende bul beni

Uzun süredir zamanının çoğunu Bozcaada’da geçiren ünlü komedyen Ata Demirer, Ayazma Plajı'nda bir alyans buldu.

Yüzüğün sahibini bulmak için Instagram hesabından çağrı yapan Demirer, “Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım.” diye not düştü.

Kayıp ilanının ardından saatler sonra aranan Kardelen Hanım bulundu.

X hesabından paylaşım yapan İzmirli Kardelen hanım, yüzüğün diğer eşini paylaşarak “Ata bey, o Kardelen benim. 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü, düşürmez olaydı. Lütfen görünüz” diyerek kayıp yüzüğün nişanlısına ait olduğunu belirtti.