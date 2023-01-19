Ünlü komedyen Ata Demirer müzik listelerinde bir numaraya yerleşti

Türk sinema ve televizyonunun usta senarist, oyuncu ve müzisyeni Ata Demirer, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu yine Ata Demirer’in yazıp, aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Disney+’ın izleyicilerinden tam not aldığı yeni orijinal filmi “Bursa Bülbülü”nün 12 parçadan oluşan soundtrack albümü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

BURSA BÜLBÜLÜ ORİJİNAL FİLM MÜZİKLERİ LİSTE BAŞI

Ata Demirer’in film ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan ve müzikseverlerin 80’li yıllara götüren, kısa süre içinde tüm dijital platformlarda 1 milyonun üstünde dinlenme rakamına ulaşan “Bursa Bülbülü” Orijinal Film Müzikleri albümünde Melek Büyükçınar ile düet yaptıkları “Beyaz Zambaklar”, “Şaka Yaptım”, “Unutma Beni” ve “Seni Yazdım Kalbime” adlı dört şarkısı YouTube Trend Müziklerde yer alırken, Apple Music ve iTunes’da en çok satın alınan ve dinlenen albümler listelerinde de 1 numaraya yerleşti.

EKŞİ SÖZLÜK'TE DE ÇOK KONUŞULDU

Film ve albümüyle Twitter’da trend topic’e giren Ata Demirer, “Bursa Bülbülü” filmi ve albümü ile de Ekşi Sözlük’te en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

12 parçadan oluşan albümde filme özel hazırlanan üç yeni eser de yer alıyor.

Plak olarak hazırlanan Bursa Bülbülü Orijinal Film Müzikleri, LP formatında Kalan Müzik & BKM iş birliği ile Şubat ayında müzik marketlerde satışa sunulacak.