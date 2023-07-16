Ata Demirer usta oyuncu Tanju Tuncel'in ölümüyle yasa boğuldu

Editör: Özge Ceren Çİmen

Ata Demirer, Eyvah Eyvah filmlerinde birlikte rol aldığı, anneannesini canlandıran Tanju Tuncel'in ölüm haberinin ardından kahroldu. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TANIDIĞIM EN NAİF EN KENDİNE HAS İNSANDI"

Instagram hesabından Tanju Tuncel'in fotoğrafını paylaşarak acısını dile getiren Demirer, "Hayatımda tanıdığım en naif en kendine has insanlardan biriydi Tanju abla. Hani kimisi ben buradayım der! Bana bakın der! Ben der! O hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki" açıklamasını yaptı.