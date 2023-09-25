Ata Demirer yeni dizisi için sete çıktı. Netflix'te yayınlanacak

Ata Demirer, Netflix'te yayınlanacak olan "Bir İhtimal Daha Var" dizisinin çekimlerine başladığını duyurdu.

Ata Demirer yeni dizisi için sete çıktı. Netflix'te yayınlanacak

Ata Demirer, yeni dizisi “Bir İhtimal Daha Var”ı izleyiciyle Netflix’te buluşturmaya hazırlanıyor.

dvasas.jpg

Oyuncu kadrosunda Demirer’e Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimlerin eşlik edeceği dizinin hikayesi spor bahisleri yazarken tutmayan tahminleri nedeniyle hayatı tepetaklak olan İsa ve bu sırada hayatına giren “ruh” Refik’in macerasına odaklanıyor.

ata-demirer-yeni-filmini-duyurdu-93ckt.jpg

Yapımını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme alıyor.

Tutmayan tahminleri sebebiyle işinden olan İsa aynı zamanda düşman kazanmaya başlar. Hayatında her şey alt üst olurken İsa, evinde ölü bulunan ünlü iş adamı Refik’in ruhu ile karşılaşır ve içine düştüğü sıkıntılardan kurtulabilmek uğruna yepyeni bir maceranın peşine düşer.

İlgili Haberler
Ata Demirer'den takipçilerine eğlenceli video
Ata Demirer kilo verme sırrını paylaştı
Ata Demirer mal varlığını açıkladı. 'Arabam bile yok'
Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku. Fiyatlara isyan etti
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu