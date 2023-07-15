Ata Demirer'den çöl sıcakları uyarısı. Ünlü komedyenin paylaşımları gündem oldu

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Kimi yerlerde hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkarken ünlü komedyen Ata Demirer vatandaşları hem uyardı hem de güldürdü.

Ata Demirer'den çöl sıcakları uyarısı. Ünlü komedyenin paylaşımları gündem oldu

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına almasıyla ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan, 2.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklara kayıtsız kalmadı.

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Esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeyi başaran ünlü oyuncu, '40 derece sıcaklık' emojisi ile dikkatli olunması konusunda art arda uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

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Ata Demirer; senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Eyvah Eyvah' serisi, 'Bursa Bülbülü', 'Hedefim Sensin' ve 'Niyazi Gül Dörtnala' filmlerinden kareler yayınladı.

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"Hararet yapan şeyleri yemeyin, "Şapka takın", "Bol bol sıvı tüketin" mesajlarını yazan başarılı komedyen, sosyal medyada gündem oldu.

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Sıcak havada sokak hayvanlarını unutmayan Ata Demirer, "Hayvan dostlarımıza muhakkak su koyalım" şeklindeki çağrısıyla da takdir topladı.

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