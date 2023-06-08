Ata Demirer'den eğlenceli 'baba oğul' pozu

Babası Remzi Orhan Demirer ile denize açılan Ata Demirer, Instagram hesabından esprili bir paylaşıma imza attı.

Ata Demirer'den eğlenceli 'baba oğul' pozu

Tam bir deniz tutkunu olan Ata Demirer, havaların ısınmasıyla birlikte tekne sezonunu açtı ve sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya başladı.

Filmlerine konu edecek kadar maviye ve denize tutkun olan başarılı komedyen, sosyal medya hesabından da bu tutkusuna dair paylaşımlarda bulunuyor.

Bu tarz paylaşımlarıda genellikle tek başına görmeye alıştığımız Ata Demirer, bu defa 70 yaşındaki babası Remzi Orhan Demirer ile esprili bir paylaşıma imza attı.

Babası ile özçekim gerçekleştiren Ata Demirer, bu sırada oluşturduğu göz yanılsamasıyla ortaya komik bir görüntü çıkarmış oldu.

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Demirer bu kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından, "Baba oğul bunu da yaptık ya" notuyla paylaştı.

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