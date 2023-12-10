Ata Demirer'den Filiz Akın'a film sözü

Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi ve film sözü verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ata Demirer'den Filiz Akın'a film sözü

İlk olarak dijital bir platformda yayınladığı Bursa Bülbülü adlı filmini sinemada da yayınlayarak seyirciyle buluşturan Ata Demirer bu filmiyle yine çok sayıda beğeni aldı.

Ata Demirer'in filmiyle ilgili aldığı beğeni yorumlarından biri de Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'a ait olunca ortaya keyifli bir sohbet ve bir film sözü çıktı.

Demirer, Filiz Akın'ın 'Keşke yenileri olsa' şeklindeki isteğine "Güzel bir film sözü vereyim" yanıtını verdi.

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İşte Filiz Akın ve Ata Demirer arasındaki o diyalog:

"Çok yakında Bursa Bülbülü'ü filmini tekrar izledim şahanesiniz! Eyvah Eyvah'ların yeri bambaşka gönüllerde... Keşke yenileri olsa! Sevgiler Ata Demirer."

"Çok teşekkür ederim Filiz Hanım, filmlerim çocuklarım gibi çok ayıramıyorum. Ama güzel bir film sözü vereyim şimdiden size"

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