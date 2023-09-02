Ata Demirer'den takipçilerine eğlenceli video

Son olarak verdiği kilolarla konuşulan ve zayıflama sırrını da takipçileriyle paylaşan Ata Demirer'den eğlenceli bir tatil videosu geldi.

Ata Demirer'den takipçilerine eğlenceli video

Yıllardır kilolu görüntüsüyle izlediğimiz Ata Demirer, son günlerde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Son olarak 22 kilo verdiği haberleriyle gündeme gelen Demirer bunun sırrı olarak ekmeği kesmek ve düzenli yürüyüş olarak açıklamıştı.

Yaz aylarında sosyal medya hesabından bolca deniz videosu kullanan Demirer bu videolarının esprili olmasına da özen gösteriyor. Takipçilerini bol bol güldüren Demirer hesabından paylaştığı son videosunda da yine güldürmeyi tercih etti.

Kaan adlı denizden çıkmak istemeyen bir çocuğu canlandıran Ata Demirer'in videosu çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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