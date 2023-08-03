Ata Demirer'den yeni dizi. Netflix’te yayınlanacak

Cem Yılmaz'dan sonra ünlü komedyen Ata Demirer de Netflix'e dizi çekmek için harekete geçti. Dizinin 8 bölümden oluşacağı iddia edilirken, çekimlerin ise Urla'da yapılması planlanıyor.

Ata Demirer'den yeni dizi. Netflix’te yayınlanacak

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer’in de Netflix’te dizi hazırlığında olduğu iddia edildi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, daha önce Disney Plus’ta ‘Bursa Bülbülü’ filmini seyirciyle buluşturan Demirer, Netflix’te 8 bölümden oluşan bir dizi çekecek.

Necati Akpınar ile Yılmaz Erdoğan‘ın ortağı olduğu BKM Film imzalı dizinin adı ise “Bir İhtimal Daha Var” olacak.

“Bir İhtimal Daha Var"ın yönetmen koltuğunda Ata Demirer‘in yol arkadaşı Hakan Algül oturacak. Oyuncu seçimleri başlayan dizinin Urla‘da çekilmesi planlanıyor.


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