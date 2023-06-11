Ata Demirer'den yıllar sonra gelen itiraf. "Kızlar bizi sevsin diye"

Havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonunu açan ve sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapmaya başlayan Ata Demirer'den bu defa gençlik yıllarına dair bir itiraf geldi.

Ata Demirer'den yıllar sonra gelen itiraf. "Kızlar bizi sevsin diye"

Son olarak Bursa Bülbülü adlı film ile kendisinden söz ettiren Ata Demirer, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Özellikle tam bir deniz tutkunu olan ve havaların ısınmasıyla birlikte kendisini teknesine atan Demirer, buradan paylaşımlarda bulunuyor.

Kısa bir süre önce babasıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşım yapan Ata Demirer, bu defa da dikkat çeken bir itirafta bulundu.

ata-ic.jpg

Yaptığı itirafla takipçilerini kendi gençlik yıllarına götüren Ata Demirer, tekneden atlarken çekilmiş bir fotoğrafının üzerine şu notu düştü:

"Ahh ah! Gençken az atlayıp çakılmadık kör iskelelerden, hep kızlar bizi sevsin diye işte"

İlgili Haberler
Ata Demirer'den eğlenceli 'baba oğul' pozu
Ata Demirer'in son hali şaşırttı. Ünlü komedyen tığ gibi oldu
Ata Demirer'den göndermeli asansör paylaşımı
Ata Demirer’in son pozu olay oldu! Günden güne eriyor
Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Pelin Akil 'riskli gebelik' yaşayan kadınlara seslendi Magazin
Pelin Akil 'riskli gebelik' yaşayan kadınlara seslendi
Minareye çıkan şahsı polis ikna etti Yaşam
Minareye çıkan şahsı polis ikna etti
7 bin yıl önce dikilmişti: Gizemli menhirler yapı market inşası için yıkıldı Güncel
7 bin yıl önce dikilmişti: Gizemli menhirler yapı market inşası için yıkıldı
İlkay ve Guardiola üçlemeyi tamamladı: Manchester City Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Spor
İlkay ve Guardiola üçlemeyi tamamladı: Manchester City Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Samsun’da denizde erkek cesedi bulundu Yaşam
Samsun’da denizde erkek cesedi bulundu
Haaland sahaya Fatih Terim'in torunu ile çıktı. Orhan Yıldırım'dan sitem dolu paylaşım: Anlamakta güçlük çekiyorum Spor
Haaland sahaya Fatih Terim'in torunu ile çıktı. Orhan Yıldırım'dan sitem dolu paylaşım: Anlamakta güçlük çekiyorum