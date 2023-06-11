Ata Demirer'den yıllar sonra gelen itiraf. "Kızlar bizi sevsin diye"

Son olarak Bursa Bülbülü adlı film ile kendisinden söz ettiren Ata Demirer, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Özellikle tam bir deniz tutkunu olan ve havaların ısınmasıyla birlikte kendisini teknesine atan Demirer, buradan paylaşımlarda bulunuyor.

Kısa bir süre önce babasıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşım yapan Ata Demirer, bu defa da dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Yaptığı itirafla takipçilerini kendi gençlik yıllarına götüren Ata Demirer, tekneden atlarken çekilmiş bir fotoğrafının üzerine şu notu düştü:

"Ahh ah! Gençken az atlayıp çakılmadık kör iskelelerden, hep kızlar bizi sevsin diye işte"