Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku. Fiyatlara isyan etti

Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Ata Demirer, artan fiyatlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü komedyen bir porsiyon iskendere verdiği rakamı paylaştı.

Ünlü komedyen Ata Demirer, Twitter'dan paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda artan fiyatlara tepki gösteren Demirer, hem kafede hem de restoranda ödediği rakamı yazdı.

RAKAMLARA İSYAN ETTİ: "ANLAMADIM BEN"

Ünlü komedyen Ata Demirer, 1 porsiyon Bursa Kebabı yedi ve 270 TL ödedi. 1 latte, 1 espresso ve 1 su alan Demirer ona da 170 TL ödeyince "Anlamadım ben" diyerek tepki gösterdi.