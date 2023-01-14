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Ata Demirer'in Metin Akpınar taklidi büyük beğeni topladı

Ata Demirer, senaryosunu yazdığı BKM yapımı yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nde aynı zamanda 'Cengiz Sezen' karakteri için kamera karşısına da geçti. Ata Demirer’in filmdeki Metin Akpınar canlandırması ise izleyenlerden beğeni topladı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:00
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Ata Demirer'in Bursa Bülbülü filminde, usta sanatçı Metin Akpınar'ı taklit ettiği sahne olay oldu.

Ata Demirer'in Metin Akpınar taklidi büyük beğeni topladı
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Türkiye’nin en popüler komedyenlerinden Ata Demirer, uzun süre sonra yeniden yepyeni bir filmle ekranlara döndü. Demirer’in yeni filmi Bursa Bülbülü, Disney+’ta yayınlandı.

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz karakterini merkezine alan film, şu ana kadar izleyicilerinden olumlu yorumlar toplamayı da başardı.

USTALARA SAYGI

Ata Demirer’in filmin bir sahnesinde, 1985 yılındaki ‘Aşk Olsun’ oyununu canlandırdı. Canlandırmada Metin Akpınar kurban kesme taklidini  oynayan Demirer izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Aşk Olsun oyununda kimler vardı?

1985 yılında Devekuşu Kabare Sahnesi’nde oynanan ‘Aşk Olsun’ adlı oyunu Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kandemir Konduk, Nezih Tuncay, Ahmet Önel, Zeynep Tablacı sahneye koydu. Oyunun yönetmen koltuğunda ise Metin Serezli oturuyordu.

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