Ata Demirer'in Metin Akpınar taklidi büyük beğeni topladı

Türkiye’nin en popüler komedyenlerinden Ata Demirer, uzun süre sonra yeniden yepyeni bir filmle ekranlara döndü. Demirer’in yeni filmi Bursa Bülbülü, Disney+’ta yayınlandı.

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz karakterini merkezine alan film, şu ana kadar izleyicilerinden olumlu yorumlar toplamayı da başardı.

USTALARA SAYGI

Ata Demirer’in filmin bir sahnesinde, 1985 yılındaki ‘Aşk Olsun’ oyununu canlandırdı. Canlandırmada Metin Akpınar kurban kesme taklidini oynayan Demirer izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Aşk Olsun oyununda kimler vardı?

1985 yılında Devekuşu Kabare Sahnesi’nde oynanan ‘Aşk Olsun’ adlı oyunu Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kandemir Konduk, Nezih Tuncay, Ahmet Önel, Zeynep Tablacı sahneye koydu. Oyunun yönetmen koltuğunda ise Metin Serezli oturuyordu.