Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' seyircisiyle buluştu

Ata Demirer'in, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, 'Bursa Bülbülü', sinema salonlarında izleyicilerle buluştu

Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' seyircisiyle buluştu

Ata Demirer'in BKM yapımı 'Bursa Bülbülü' sinema salonlarında izleyicilerle buluştu.

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Hakan Algül'ün yönettiği filmde Demirer'e Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker ve Irmak Ecem Aydemir eşlik etti.

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Sürprizlerle dolu hikâyesiyle sinemalara şenlik getirmeyi amaçlayan 'Bursa Bülbülü'nün konusu şöyle; gazino kültürünün hâlâ revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan 'Cengiz’in hayatı 'Taşkın' ile karşılaşmasıyla değişir. 'Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı 'Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan 'Cengiz’in bu süreçte 'Taşkın' ve onun kız kardeşi 'Arzu' ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

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