Ata Demirer’in dizisinden ilk kare geldi. Netflix’te yayınlanacak

Ata Demirer‘in başrolünü Esra Bilgiç ve Uğur Yücel‘le paylaştığı “Bir İhtimal Daha Var” dizisinin çekimleri Urla‘da devam ediyor. Dizide Ata Demirer “İsa” adlı bir gazetede maç tahminleri yapan yazara, Uğur Yücel intihar edilmiş gibi gösterilen ünlü iş insanı Refik Saygun’a, Esra Bilgiç ise Refik’in arasının bozuk olduğu kızı Seda Saygun’a hayat veriyor.

Esra Bilgiç merakla beklenen diziden ilk kareyi sosyal medya sayfasından yayınladı.

Ümit Kantarcılar, Lale Mansur, Ediz Akşehir, Murat Kılıç, Hakan Salınmış'ın da başlıca rolleri canlandırdığı BKM Film imzalı diziyi Hakan Algül yönetiyor. Sekiz bölümlük diziyi Deniz Akçay, Murat Emir Eren ve Gökhan Atasoy yazıyor.

