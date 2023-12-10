Ata Demirer'in sektöre girdiği ilk hali ortaya çıktı. Bakın nasıl şöhret olmuş?

Snob Magazin'in haberine göre; Stand-up gösterleri ve sinema filmleriyle gündemden düşmeyen komedyen Ata Demirer'in ilk sektörü girdiği hali şok etti.

Demirer'in, yıllar önceki nostaljik videosu uzun sür gündemden düşmeyecek.

Ünlü komedyen, 90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren ve Gökhan Semiz'in ölümünün ardından dağılan Grup Vitamin'in klibinde rol aldı.

Demirer'in, Dr. Alban'ın 'It's My Life' isimli şarkısından uyarlanan 'İsmail' isimli şarkının klibindeki dansı damga vurdu.

Bu kliple ünlenen komedyenin, bu dansı hafızalara kazındı. Demirer'in dansının yanı sıra kıyafeti de dikkat çekiyor.

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Demirer'in yıllar önceki hali ise gündem olacak cinsten...