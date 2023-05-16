ATA İttifakı’nda Kılıçdaroğlu’na destek kararı. Gazeteci Gürkan Hacır duyurdu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından kilit isim haline gelen Sinan Oğan'ın kime destek vereceği tartışılırken, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı.

ATA İttifakı’nda Kılıçdaroğlu’na destek kararı. Gazeteci Gürkan Hacır duyurdu

Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Öz, "Zafer Partisi adına konuşamam ama ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakından yana" ifadelerini kullandı.

"İLK TURDAN HERKESİN GEREKEN DERSİ ÇIKARMIŞ OLMASI LAZIM"

Gazeteci Gürkan Hacır'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Öz, "İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım" yorumunu yaptı.

Hacır'ın, Öz'le yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımı şöyle:

"Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Dr Vecdet Öz’le görüştüm. İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım. Protesto oyları bizde toplandı. Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakından yana.'"

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ATA İttifakı, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nden oluşuyor.

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