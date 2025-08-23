Atakan Özkaya’dan babasına son veda! Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atakan Özkaya’dan babasına son veda! Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı

Kanal D’nin izlenme rekoru kıran dizisi Uzak Şehir’de hayat verdiği 'Kaya' karakteriyle geniş bir kitleye ulaşan Atakan Özkaya babasının vefatıyla sarsıldı. Ünlü ismin babası son yolculuğuna uğurlanırken arkadaşları yalnız bırakmadı.

Uzak Şehir dizisiyle ekranlara gelen Atakan Özkaya baba acısıyla adeta yıkıldı. Özkaya’nın babası Mustafa Özkaya bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Özkaya'yı Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı.

76.webp

BABAYA SON VEDA

Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Acısını yakın arkadaşları ve akrabalarıyla paylaşan Atakan Özkaya cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

Atakan Özkaya'yı Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yalnız bırakmadı.

77.webp

tg.webp

Son Haberler
Yapay zeka öğretmenliği yeniden tanımlıyor
Yapay zeka öğretmenliği yeniden tanımlıyor
Arkadaşını öldürdü intihar etti
Arkadaşını öldürdü intihar etti
Cadillac F1 bombasını patlatıyor! Perez ve Bottas aynı takımda mı olacak?
Cadillac F1 bombasını patlatıyor! Perez ve Bottas aynı takımda mı olacak?
Memur maaşı zammı için kritik toplantı başladı
Memur maaşı zammı için kritik toplantı başladı
Atakan Özkaya’dan babasına son veda! Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı
Atakan Özkaya’dan babasına son veda! Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı