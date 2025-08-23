Atakan Özkaya’dan babasına son veda! Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı

Uzak Şehir dizisiyle ekranlara gelen Atakan Özkaya baba acısıyla adeta yıkıldı. Özkaya’nın babası Mustafa Özkaya bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Özkaya'yı Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı.
BABAYA SON VEDA
Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Acısını yakın arkadaşları ve akrabalarıyla paylaşan Atakan Özkaya cenaze töreninde zor anlar yaşadı.
Atakan Özkaya'yı Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yalnız bırakmadı.