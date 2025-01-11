Atakaş Hatayspor,karşında kazanan Çaykur Rizespor oldu

Kaynak: İHA
Atakaş Hatayspor,karşında kazanan Çaykur Rizespor oldu

Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

aw368498-08.jpg

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Boutobba'nın pasında topla buluşan Aboubakar'ın sert vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

53. dakikada Ali Sowe'nin pasında Akintola'nın vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

61. dakikada ceza sahası içinde Varesanovic'in Calvo tarafından düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ghezzal topu ağlara gönderdi. 1-2

72. dakikada ceza sahası yapılan ortaya yükselen Massanga Matondo'nun kafa vuruşunda top kaleci Grbic'te kaldı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan Sultanoğlu

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Calvo, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi (Cemali Sertel dk.59), Abdulkadir Parmak (Rivas dk. 83), Boutobba, Lamine Diack (Görkem Sağlam dk. 59), Rui Pedro (Massanga Matondo dk.69), Fernandes, Aboubakar (Strandberg dk. 69)

Yedekler: Visar Bakaj, İbrahim Bamgboye, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Oğuzhan Matur
Teknik Sorumlu: Yılmaz Bal

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin (Sommer Hojer dk. 79), Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic (Muhammed Buljubasic dk. 75), Varesanovic (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 90+1), Ghezzal, Papanikolaou, Akintola, Sowe (Vaclav Jurecka dk. 9+1)

Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Halil İbrahim Pehlivan, Ayberk Karapo, Yankov Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Diack (dk. 11 k.k.), Ghezzal (dk. 63. pen.) (Çaykur Rizespor), Boutobba (dk. 23) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Calvo, Klima, Erce (Atakaş Hatayspor), Mithat Pala, Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

Son Haberler
Erdoğan süreç ile ilgili konuştu: "Terör örgütü kendini feshetmeli"
Erdoğan süreç ile ilgili konuştu: "Terör örgütü kendini feshetmeli"
Elazığ’da "Sessiz Çığlık" eylemi sürüyor
Elazığ’da "Sessiz Çığlık" eylemi sürüyor
Üç gün önce sırra kadem bastı, jandarma ve AFAD arıyor
Üç gün önce sırra kadem bastı, jandarma ve AFAD arıyor
Beşiktaş'ın Bodrumspor karşısındaki 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın Bodrumspor karşısındaki 11'i belli oldu
Atakaş Hatayspor,karşında kazanan Çaykur Rizespor oldu
Atakaş Hatayspor,karşında kazanan Çaykur Rizespor oldu