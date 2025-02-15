Atalanta, Cagliari engelini aşamadı

Maçın ilk yarısında Atalanta, oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen rakip kalede etkili olamadı. %65 topa sahip olma oranına rağmen, ilk 45 dakikada her iki ekip de yalnızca birer isabetli şut çekebildi. Atalanta’nın en tehlikeli anı, Lazar Samardzic’in ceza sahasının sağ köşesinden sol ayağıyla yaptığı vuruş oldu, ancak kaleci Elia Caprile gole izin vermedi. Rafael Toloi’nin uzaktan şutu da çerçeveyi bulmadı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip baskısını artırdı. 60. dakikada Brescianini’nin korner sonrası tamamladığı pozisyonda top ağlarla buluşsa da hakem, Stefan Posch’un kaleci Caprile’ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. VAR incelemesi sonrası karar değişmedi ve Atalanta’nın gol sevinci yarım kaldı.

Gasperini, skoru değiştirmek için Marco Palestra ve Vanja Vlahovic gibi genç yetenekleri oyuna aldı ve son bölümde De Ketelaere, Ederson ve De Roon’u sahaya sürdü. Ancak bu değişiklikler de sonuç vermedi. Cagliari, özellikle Augello’nun tehlikeli frikiği ve arka arkaya yaptığı ortalarla rakip kalede etkili olmaya çalışsa da sonuca gidemedi.

80. dakikada Atalanta lehine penaltı beklentisi oluştu. Augello’nun topa müdahalesinde eliyle temas olduğu yönünde itirazlar yapılsa da hakem, pozisyonda kasıt bulunmadığını belirterek oyunu devam ettirdi. Son dakikalarda De Ketelaere’nin şutunu Yerry Mina engellerken, Vlahovic’in net fırsatında Caprile kalesinde devleşti ve maçı golsüz bitiren isimlerden biri oldu.

Bu beraberlikle Atalanta, ligde üst üste ikinci kez puan kaybederken, Cagliari ise deplasmandan aldığı puanla kümede kalma mücadelesinde önemli bir adım attı. Bergamo ekibi, şimdi tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi’ndeki rövanş maçına çevirmiş durumda.