Atalanta, Cagliari engelini aşamadı

Maçın ilk yarısında Atalanta, oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen rakip kalede etkili olamadı. %65 topa sahip olma oranına rağmen, ilk 45 dakikada her iki ekip de yalnızca birer isabetli şut çekebildi. Atalanta’nın en tehlikeli anı, Lazar Samardzic’in ceza sahasının sağ köşesinden sol ayağıyla yaptığı vuruş oldu, ancak kaleci Elia Caprile gole izin vermedi. Rafael Toloi’nin uzaktan şutu da çerçeveyi bulmadı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip baskısını artırdı. 60. dakikada Brescianini’nin korner sonrası tamamladığı pozisyonda top ağlarla buluşsa da hakem, Stefan Posch’un kaleci Caprile’ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. VAR incelemesi sonrası karar değişmedi ve Atalanta’nın gol sevinci yarım kaldı.

FULL TIME | Termina in pareggio.



It finishes all square.@acqua_lete | #AtalantaCagliari 0-0 #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/bRuZg6TnEp